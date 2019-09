Ein technischer Defekt hat am Donnerstag auf der Autobahn 4 von Dresden nach Görlitz ein Verkehrschaos ausgelöst. Der Tunnel Königshainer Berge musste für mehrere Stunden komplett gesperrt werden, wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte.

Erst Anfang September wurde der Autobahntunnel turnusmäßig gewartet. Dabei wurden Brandemeldeanlage, Verkehrstechnik sowie Beleuchtung und Lüftung geprüft. Bildrechte: MDR/Regina Hamborg

Auch die Umleitungsstrecken waren überlastet. Der Tunnel wurde am frühen Abend wieder freigegeben. Der Stau löste sich nur langsam auf. Was zur Störung der Brandmeldeanlage führte, ist noch nicht bekannt. Der Tunnel Königshainer Berge gehört mit einer Länge von knapp 3,3 Kilometern zu den längsten Autobahntunneln in Deutschland.