Absatzprobleme wegen Corona

Seit knapp 800 Jahren werden in der Oberlausitz Teiche bewirtschaftet und nicht jede Teichwirtschaft wird die derzeitige Krise überleben, meint der sächsische Fischereiverband. Die Corona-Pandemie hat die Absatzprobleme verschärft, denn die traditionellen Fischerfeste fallen als wichtige Einnahmequelle wegen Corona aus. Sie lockten jedes Jahr tausende Besucher an, so wie das Schaufischen in Moritzburg.

Wegen Corona kein Schaufischen bei der Karpfenernte in Moritzburg. Bildrechte: Tino Plunert Man muss sich halt immer vorstellen: 30.000 bis 40.000 Leute. Und das ist ja das, wo wir direkt an den Endverbraucher unsere Produkte vermarkten konnten. Also auch die höchste Gewinnspanne haben. Und das schlägt natürlich wirtschaftlich doch schon ganz schön zu Buche. Henry Lindner Teichwirtschaft Moritzburg

Der Karpfen ist nicht nur in Moritzburg, sondern auch in Weißig, Petershain oder Kreba-Neudorf der "Brotfisch" - aber auch Zander, Aal, Schleie sowie Stör fanden dort ihre Abnehmer. Viele Besucher kamen zu den Fischerfesten auch wegen der märchenhaft großen Schuppenmonster, die in den Netzen zappelten. Einge waren bis zu 1,80 Meter lang. Nun hat vielerorts das Abfischen ohne Zuschauer begonnen und die Teichwirte hoffen trotz der abgesagten Feste ihre Beute loszuwerden. Doch das ist selbst bei Kilopreisen von sechs Euro nicht einfach, denn die Gaststätten als Abnehmer fallen aus. Aufgrund der Corona-Pandemie sind Gaststätten geschlossen und Teichwirte bleiben auf ihren Fischen sitzen, Bildrechte: IMAGO

Teichwirt Gunther Ermisch zeigt auf ein Becken in Langburkertsdorf, in dem Fische nun noch etwas länger leben dürfen. Ihr Gesamtgewicht: zwei Tonnen!

Ideen und neue Märkte sind gefragt

Trotz der zahlreichen Probleme blasen nicht alle Teichwirte und Fischzüchter Trübsal. Sie hoffen auf bessere Zeiten und einige werden auch selber immer aktiver. So ist es einem Züchter aus Kirschau gelungen, bei einem großen Discounter gelistet zu werden, der europaweit vertreten ist. Auch mit neuen Produkten, wie Flammpanga und Pulled Karp wollen Binnenfischer punkten. Im Frühjahr auf der Grünen Woche in Berlin standen sich Besucher die Beine in den Bauch, um Flammpanga oder Pulled Karp zu futtern. Anna Förster im Hofladen der Teichwirtschaft Ringpfeil in Wartha präsentiert einheimische Spezailitäten aus Fisch. Bildrechte: MDR/Uwe Walter



Und ein weiterer Trend kommt den Teichwirten entgegen: Regional-Produkte kaufen, regionale Kreisläufe ankurbeln! Möglicherweise wurden auch deshalb ihre Hofläden von der Kundschaft wieder- oder neu entdeckt. Auch auf Frische- und Bauernmärkten, nicht nur in der Region, sondern auch in Großstädten wie Berlin sind jetzt die Teichwirte mit ihren mobilen Becken unterwegs.

Und ein weiterer Silberstreif am Horizont: Nicht in jedem Fischstäbchen, welches unsere Kinder so lieben, steckt ein Schuppentier aus dem Meer. Immer mehr Fischstäbchen werden aus Karpfen gemacht, die zuvor in Oberlausitzer Teichen schwammen. Es müssen nicht immer Fischstäbchen sein. Ein Karpfen mit Früchten und Nüssen kann nicht nur zu Weihnachten sehr lecker sein. Bildrechte: imago/imagebroker

Quelle: MDR/uwa