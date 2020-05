In der Textilfabrik in Kirschau hat es zum zweiten Mal in diesem Jahr gebrannt.

In der Textilfabrik in Kirschau hat es zum zweiten Mal in diesem Jahr gebrannt. Bildrechte: Rocci Klein

In Kirschau hat es in der Textilfabrik erneut gebrannt. Das Feuer war in einer Maschine ausgebrochen und wurde laut Polizei gegen 1:30 Uhr gemeldet. Während der Löscharbeiten waren die angrenzenden Straßen bis 4:30 Uhr gesperrt. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch unklar.



In der Textilfabrik gibt es immer wieder Brände, zuletzt war im März Großalarm ausgelöst worden, davor hatte es im Dezember und August vergangenen Jahres gebrannt. Ein Feuer im Jahr 2014 hatte einen Schaden in Höhe von etwa 12 Millionen Euro verursacht. Die Firma Kirschauer Textil stellt vor allem Bodenreinigungstücher, Spültücher und Packdecken her.