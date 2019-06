Theatersommer Bautzen nimmt Zuschauer mit auf die Sonnenallee 1973

Die 24. Ausgabe des Bautzener Theatersommers wird mit der Komödie "Am kürzeren Ende der Sonnenallee" eröffnet. Das Stück hat am 20. Juni im historischen Hof der Bautzener Ortenburg Premiere. Es fußt auf dem gleichnamigen Erfolgsroman von Thomas Brussig und will auf eine unterhaltsam-ironische Art und mit einem gewissen Selbstbewusstsein die DDR jenseits von Staatsdoktrin und Stasi zeigen, erklärte der Intendant und Regisseur der Produktion, Lutz Hillmann. Geplant sind 35 Vorstellungen in Bautzen. Bereits zwei Drittel der Karten seine verkauft. Immer dienstags ab 21:30 Uhr werden in der Kulisse des Stücks die "Bautzener Burgfilmnächte" gezeigt.