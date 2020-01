Binnen einer Dreiviertelstunde waren die 7.000 online verkauften Tickets für die Krabat-Festspiele in Schwarzkollm vergeben. Wie Verkaufsleiterin Manuela Siebecke berichtete, sei der Server am Montagmorgen schon vor dem offiziellen Verkaufsstart um 8 Uhr in die Knie gegangen. Denn zahlreiche Interessenten hätten versucht, die Bestellseite vorab zu laden. Die Technik sei dafür ausgelegt gewesen, dass 5.000 Nutzer gleichzeitig auf das Bestellformular hätten zugreifen können, erklärte Siebecke. Doch die Nachfrage war größer.