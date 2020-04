Flusslandschaft des Jahres Die Flusslandschaft des Jahres 2020/21 ist eine in Mitteldeutschland wohlbekannte: die Weiße Elster. Der 257 Kilometer lange Fluss entspringt in Tschechien, fließt durch Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt, bevor er bei Halle in die Saale mündet. Laut den NaturFreunden Deutschlands, die den Titel vergeben, ist die Weiße Elster eines der am stärksten belasteten Fließgewässer in Mitteldeutschland und vom verbindlichen Ziel der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie, bis spätestens zum Jahr 2027 einen "guten ökologischen Zustand" zu erreichen, weit entfernt. Darum sollen Umwelt- und Hochwasserschutz sowie sanfter Tourismus intensiviert werden - etwa mit sogenannten Natura Trails (Wanderwege durch Natur-Gebiete) in Plauen, Gera und Zeitz. Bildrechte: imago/blickwinkel