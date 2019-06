Jede Menge Tierbabys im Zoo Hoyerswerda

Sehr niedlich sind die kleinen Igeltanreks im Tropenhaus. Gemeinsam mit Mama und Papa leben die fünf stacheligen Gesellen in einem der Terrarien. Besonders freuen sich die Tierpfleger über die vier jungen Steinkäuze. Bereits im Herbst 2018 war es Zooleiter Eugène Bruins in Kooperation mit einem Auswilderungsprojekt im Harz gelungen, einen jungen Steinkauz in die freie Natur zu entlassen. Auch die vier kleinen Käuze sollen später ausgewildert werden. Am größten ist der Kindergarten bei den Riesenlaubfröschen. Im Tropenhaus tummeln sich viele Kaulquappen und mehr als 200 Stück wurden dieses Jahr bereits abgegeben.