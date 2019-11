Die Polizei sucht im Landkreis Bautzen nach zwei Tierquälern. Wie die Behörde am Montag mitteilte, sollen die unbekannten Männer am Vortag in Bernsdorf bei Hoyerswerda über einen Zaun auf eine Wiese geklettert sein. Dort hätten sie grasende Ziegen herumgeschubst und bespuckt. Dann sollen die Männer Gänse am Hals gepackt und herumgeschleudert haben.