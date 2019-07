Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hoyerswerda ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am frühen Freitagmorgen gegen 1:15 Uhr in einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich Flammen und Rauch auf andere Wohnungen ausbreiteten.



In der Brandwohnung fanden die Einsatzkräfte den schwer verletzten Mieter. Der 58-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er jedoch wenige Stunden später starb. Die Ursache für das Feuer ist bisher unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.