Zu einem Einsatz in Luga sind am Montagvormittag in der Oberlausitz die Feuerwehren aus Neschwitz und Umgebung ausgerückt. Nach Reporterinformationen war ein Traktor, mit dessen Hilfe am Ufer des Schwarzwassers gemäht werden sollte, in Brand geraten. Die Kameraden konnten nicht verhindern, dass der Traktor nahezu vollständig abbrannte.