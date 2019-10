Ab Dienstag verkehren zwischen Kamenz und Dresden sowie zwischen Königsbrück und Dresden die Züge der Transdev-Gruppe. Der Verkehrsverbund Oberelbe hatte nach der Insolvenz der Städtebahn die Strecken per Notvergabe an die Transdev Regio Ost GmbH vergeben. Diese wird bis Ende 2021 das Dieselnetz der VVO betreiben. Außerdem will das Unternehmen die 80 Mitarbeiter des bisherigen Betreibers Städtebahn übernehmen. Der neue Betreiber der Züge ist im VVO bereits aktiv: Transdev ist Eigentümer der Regionalbus Oberlausitz.