In Bautzen wird am heutigen Mittwoch der bundesweit erste "Traumzaubergarten" eröffnet. Es handelt sich nach Angaben der Initiatoren um einen Spielplatz, der sich an den Geschichtenliedern des "Traumzauberbaums" von Reinhardt Lakomy orientiert. Dort gibt es elf interaktive Spielgeräte, die durch Geschichten aus der Serie inspiriert sind. Die Geräte haben Namen wie "Der Regenbogen" oder "Der Wolkenstein" und wurden so konzipiert, dass Kinder sich dort spielerisch entfalten und ihrer eigenen Fantasie freien Lauf lassen können.