Mehr als 1.000 Sportler sind am Wochenende bei einem der wenigen Triathlonwettkämpfe in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie an den Start gegangen. Die Veranstalter des "KnappenMan" in der Lausitz mussten für die Durchführung ein ausgeklügeltes Hygienekonzept erarbeiten, um die strengen Auflagen der geltenden Corona-Verordnung einzuhalten. Der Kindertriathlon "KnappenMännchen" wurde abgesagt, die anderen Wettkämpfe über die Lang-, Halb- und Olympiadistanz müssen ohne Zuschauer stattfinden. Zudem sind die Wettkämpfe auf zwei Tage verteilt. Am Sonnabend starteten 650 Athleten über die Lang- und Mitteldistanz, am Sonntag die gleiche Anzahl über die Volks-, Sprint-, und Olympiadistanz.

Wechselzonen mit Mindestabstand

Gestartet wird grundsätzlich in sogenannten Startwellen zu je 30 Teilnehmern, mit einer Minute Abstand. Um in den Wechselzonen auch bei hektischem Wettkampfgeschehen den Mindestabstand einhalten zu können, ist die Fläche im Vergleich zu den Vorjahren verdreifacht worden. Den Sportlern steht ein Areal von etwa 70 mal 30 Meter zur Verfügung. Auch das Duschen am Ende des Wettkampfes entfällt. Die Veranstalter verweisen augenzwinkernd auf den Dreiweiberner See. Private Helfer für die Sportler sind ebenfalls nicht gestattet. Selbst die Siegerehrungen werden einzeln und ohne Zeremonie durchgeführt.

Für die Sportler bedeuten die Auflagen zusätzlichen Aufwand in der Vorbereitung. Nach der langen Zwangspause haben die Sportler den ersten und vielleicht einzigen Triathlon der Saison in Deutschland genossen. Sieger über die lange Distanz wurde am Sonnabend Michael Lick mit einer Zeit von acht Stunden und 24 Minuten. Bei den Frauen holte sich Astrid Werner den Sieg in neun Stunden und 54 Minuten.