Die Niedrigwasser-Situation an Spree und Schwarzer Elster spitzt sich weiter zu. Das teilte die brandenburgisch-sächsische Arbeitsgruppe "Extremsituation" nach ihrer Sitzung in dieser Woche mit. Der Regen am vergangenen Wochenende habe keine Verbesserung gebracht, hieß es. So fällt der Wasserstand der Talsperre Spremberg den Angaben zufolge derzeit täglich um vier Zentimeter, weil mehr Wasser an die Spree abgegeben werden muss in die Talsperre fließt.