Auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz bei Nochten beginnt am Montag die erste große Übung des Jahres. Eine deutsch-niederländische Einheit wird dort mit Panzern und Infanterie zwei Wochen lang trainieren. Das sagte der Kommandant des Truppenübungsplatzes, René Pierschel. Etwa 800 Soldaten sollen an der Übung teilnehmen.

Ab Februar 2020 verlegt die US-Army Einheiten Richtung Polen. Transportkolonnen, Panzer und Lkw werden dabei auch Sachsen passieren. Denn eine von drei Transportrouten in Deutschland führt durch den Freistaat - aus Richtung Westen über Chemnitz, Dresden und Görlitz nach Polen. An dieser Großübung unter dem Namen "Defender Europe 2020" sollen rund 37.000 Soldaten beteiligt sein, darunter 29.000 amerikanische Soldaten. Die Bundeswehr kündigte an, logistische Unterstützung zu leisten. Laut Bundeswehr wird bei der Übung "das Verlegen einer Division an die Ostflanke der NATO" geprobt. Die Aktion soll fünf Mal größer ausfallen, als die Großübungen der vergangenen Jahre.