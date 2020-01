Der Truppenübungsplatz Oberlausitz ist auch in diesem Jahr sehr gut ausgelastet. Die erste größere Übung beginnt am 20. Januar, so Kommandant René Pierschel. Dann wird eine deutsch-niederländische Einheit mit Panzern und Infanterie zwei Wochen lang auf dem Truppenübungsplatz bei Weißwasser trainieren. Auch mehrere Hundert Soldaten aus Singapur werden im Frühjahr und Herbst wieder ihre Ausbildung in der Oberlausitz absolvieren.