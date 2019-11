Am Landesamt für Schule und Bildung in Bautzen sind ab Mittwoch 13 Lehramtsstudenten der Westböhmischen Universität Pilsen zu Gast. Die Exkursion der Tschechen soll der Gewinnung neuer Lehrer für die zweisprachigen sorbisch-deutschen Schulen in der Region dienen. Die Gäste erhalten Einblicke in das sächsische Schulsystem. Dabei werden sie insbesondere mit den 2plus-Schulen vertraut gemacht, teilte das Landesamt mit. Neben Vorträgen stehen auch Besuche an sorbischen Schulen und Institutionen auf dem Programm. Am Sonnabend werden die Gäste am Fachtag 2plus in Crostwitz teilnehmen.



2plus-Schulen bieten Unterricht im sorbischen Siedlungsgebiet schulartübergreifend zweisprachig an.