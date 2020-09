Der CDU-Politiker Udo Witschas will zur Landratswahl 2022 im Landkreis Bautzen als Kandidat ins Rennen gehen. Dafür hat sich der Kreisverband der Partei in seiner gestrigen Sitzung ausgesprochen. Witschas ist stellvertretender CDU-Kreisvorsitzender und Vizelandrat. Er war 2017 in die Schlagzeilen geraten, als ein vertraulicher Chat zwischen ihm und dem früheren NPD-Kreischef Marco Wruck öffentlich wurde.