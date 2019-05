Nach dem Überfall auf die Autobahnraststätte Oberlausitz bei Salzenforst an der A4 sucht die Polizei nun nach Zeugen. Den Angaben zufolge betraten am Montagmorgen gegen 3:10 Uhr zwei maskierte Unbekannte die Raststätte in Fahrtrichtung Görlitz. Einer der beiden bedrohte eine Verkäuferin mit einem pistolenähnlichen Gegenstand und forderte die Übergabe von Geld. Sie ergriff gemeinsam mit ihrer Kollegin die Flucht. Beide konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Die Täter flohen daraufhin ohne etwas zu stehlen.