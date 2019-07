Unwetter und Starkregen haben in der Oberlausitz am Dienstagabend und in der Nacht mehrere Feuerwehreinsätze ausgelöst. So wurde nach Angaben der Zentralen Rettungsleitstelle ein Bauernhof in Räckelwitz bei Kamenz überflutet. In Bischofswerda, Burkau und Ralbitz-Rosenthal mussten die Feuerwehren vollgelaufene Keller auspumpen. In Wittichenau wurde eine Sportveranstaltung wegen der Wassermassen abgebrochen.