In den rot gekennzeichneten Landkreisen Sachsens und in Dresden gelten Anordnungen für Geflügelhalter. Sie müssen sich genau informieren, in welchen Regionen Stallpflicht gilt.

In den rot gekennzeichneten Landkreisen Sachsens und in Dresden gelten Anordnungen für Geflügelhalter. Sie müssen sich genau informieren, in welchen Regionen Stallpflicht gilt.

In den rot gekennzeichneten Landkreisen Sachsens und in Dresden gelten Anordnungen für Geflügelhalter. Sie müssen sich genau informieren, in welchen Regionen Stallpflicht gilt. Bildrechte: MDR/panthermedia

In einer Geflügelhaltung in Burgstädt im Landkreis Mittelsachsen ist bei einem Huhn die Geflügelpest durch das Friedrich-Löffler-Institut bestätigt worden. Das Landratsamt informierte auf seiner Homepage, dass alle anderen Hühner der kleinen Geflügelhaltung "ebenfalls verendet sind". Mittelsachsen hat den Erlass einer Allgemeinverfügung angekündigt, die ab Donnerstag, 11. März, gelten soll. Rings um den Ausbruchsort in Burgstädt soll dann ein Sperrbezirk von mindestens drei Kilometern gelten sowie ein Beobachtungskreis im Radius von zehn Kilometern. Auch Chemnitz hat einige Stadtteile zu Beobachtungsgebieten erklärt.

In den vergangenen Tagen waren immer wieder neue Vogelgrippe-Fälle amtlich bestätigt worden. Zuletzt wurde auch in weiten Teilen des Landkreises Görlitz verfügt, dass Vögel in den Ställen unterzubringen sind. Grund dafür ist die zunehmende Verbreitung der Vogelgrippe unter Wildvögeln in der Region, informierte das Landratsamt Görlitz. Bislang sind in den betroffenen Regionen neben verendeten Hühnern im Stall wie in Burgstädt, außerdem tote Schwäne, Wildenten, Wildgänse und ein Bussard gefunden worden.