Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 zwischen Burkau und Uhyst in Richtung Görlitz sind am Sonntagmorgen zwei Menschen verletzt worden, darunter der 28 Jahre alte Fahrer. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN bestätigte, war der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache zunächst in die Mittelleitplanke geraten. Anschließend schleuderte er über die Fahrbahn und prallte in die rechte Fahrbahnbegrenzung. Ob eines der drei Kinder im Auto verletzt wurde, war zunächst unklar.



Laut Reporterangaben waren zunächst mehr Verletzte gemeldet worden, weshalb Rettungskräfte mit einem Großaufgebot zur Unfallstelle eilten.