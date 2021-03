Dramatische Szenen haben sich am Donnerstagmittag auf der Autobahn 4 in Richtung Dresden ereignet. Der Fahrer eines polnischen Gliederzugs verlor offenbar wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug. Mehrfach krachte der LKW in Höhe Ottendorf-Okrilla in die Mittelleitplanke und rammte dabei auch einen neben ihm fahrenden Sattelzug.

Weil ein Lkw-Fahrer bewusstlos wurde, schlingerte sein Sattelzug über die Fahrbahn und rammte die Leitplanken. Bildrechte: xcitepress