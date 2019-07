Auf der Autobahn 4 zwischen Burkau und Ohorn hat sich am Sonntagabend ein schwerer Unfall ereignet. Nach Angaben eines Reporters hatte der Fahrer eines Porsche auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto krachte in die Leitplanke. Ein Rettungshubschrauber brachte den Fahrer in ein Krankenhaus. Die Autobahn musste in Richtung Görlitz komplett gesperrt werden. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.