In Gelenau bei Kamenz ist am Mittwoch ein Autofahrer bei einen Unfall verletzt worden. Die Polizei vor Ort teilte mit, der Autofahrer habe kurz vor dem Ortseingang Gelenau mehrere Fahrzeuge überholt. Der Mann sei anschließend mit schätzungsweise etwa 200 Kilometern pro Stunde über einen Bahnübergang gefahren. Erlaubt sind an der Stelle 60 km/h.