Bei einem Unfall an einem Bahnübergang im Hoyerswerdaer Ortsteil Zeißig ist am Sonntagmorgen eine Person getötet worden. Das teilte die Polizeidirektion Görlitz mit. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst wurden kurz nach vier Uhr alarmiert. Sie fanden etwa 200 Meter vom Bahnübergang einen Pkw, der offensichtlich in einer Kurve von der Straße abgekommen und mit einer Laterne kollidiert war.