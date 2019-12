In Bautzen hat eine 19 Jahre alte Autofahrerin einen Unfall verursacht. Wie die Polizei MDR SACHSEN sagte, war sie am späten Donnerstagabend östlich der Innenstadt von einer Nebenstraße auf die Bundesstraße 156 abgebogen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt. Ihr Fahrzeug wurde seitlich vom Wagen eines 60-Jährigen erfasst, der auf der Hauptstraße unterwegs war. Alle fünf Insassen in den beiden Autos wurden verletzt, einer von ihnen schwer. Es entstand ein Sachschaden von 13.000 Euro.