Am Donnerstagmorgen ist in Bautzen ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt. Der Mann am Steuer wurde bei dem Unfall in der Klosterstraße verletzt. Das Unfallfahrzeug verfehlte nur knapp einen in der Nähe geparkten Pkw. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.