Auf der Bundesstraße 96 hat es am Freitagvormittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei auf Nachfrage von MDR SACHSEN mitteilte, wurden bei dem Unfall am Abzweig Waldesruh drei Menschen verletzt, darunter ein Kind. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.