Auf der S94 ist es am Montagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Kurz nach 12.30 Uhr kollidierten Reporterangaben zufolge aus noch ungeklärter Ursache nahe der Ortslage Nebelschütz ein Transporter und ein Pkw frontal miteinander. In der Folge landete der völlig demolierte Transporter auf dem Dach. Ersten Informationen zufolge starb mindestens eine Person am Unfallort, mehrere Personen wurden schwerverletzt und eingeklemmt. Zwei Rettungshubschrauber sind vor Ort. Die S94 ist für die Rettungs- sowie Bergungsmaßnahmen voll gesperrt. Wie es zu dem schweren Unfall gekommen ist, wird die Polizei ermitteln müssen.