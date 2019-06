Am Mittwochmorgen hat sich auf der B96 unweit von Groß Särchen bei Hoyerswerda ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Kurz nach dem Ortsausgangsschild verlor die Fahrerin eines Autofahrer die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen einen Baum. Die Frau wurde in ihrem Pkw eingeklemmt. Ein Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.