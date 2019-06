Frau bei Unfall mit Militärkolonne nahe Krauschwitz verletzt

Bei einem Unfall mit einem Nato-Militärkonvoi ist in der Oberlausitz eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die 55-Jährige am Vortag an einer Kreuzung in Krauschwitz mit dem achten Fahrzeug einer 19 Wagen umfassenden Kolonne zusammengestoßen. Nach den Angaben hatte die Frau den Konvoi durchfahren wollen, nachdem ihre Ampel auf Grün umgesprungen war. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 55-Jährige schwere Verletzungen. Der Sachschaden wurde auf rund 12.000 Euro geschätzt.



Die Polizei erinnerte wegen des Unfalls daran, dass geschlossene Fahrzeugverbände, die als solche zu erkennen sind, grundsätzlich wie ein einzelnes Fahrzeug zu behandeln sind. "Das heißt, erst wenn alle Fahrzeuge des Verbandes die Kreuzung passiert haben, dürfen die wartenden Verkehrsteilnehmer ihre Fahrt fortsetzen", teilte die Polizei mit.