In der Lausitz hat sich am Sonntagnachmittag ein weiterer Unfall mit tödlichem Ausgang ereignet. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz auf Anfrage von MDR SACHSEN bestätigte, kamen auf der S94 nahe Nebelschütz zwei Menschen ums Leben, als drei Autos mit hoher Geschwindigkeit zusammenstießen. Drei Menschen seien schwerst verletzt, so der Sprecher. Sie wurden in Krankenhäuser geflogen. Mehrere Rettungswagen und Notärzte eilten an den Unfallort, zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die Straße ist aktuell noch voll gesperrt.