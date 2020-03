Auf der S119 zwischen Neukirch und Bautzen sind zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben von Rettungskräften übersah eine Autofahrerin am Mittwoch am Abzweig Dreistern ein anderes Fahrzeug. Die Fahrerin und der Fahrer des anderen Autos, eines historischen Moskwitschs, wurden in Krankenhäuser gebracht. Insgesamt waren 47 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Gnaschwitz, Doberschau, Diehmen, Dretschen/Arnsdorf, Gaußig und Naundorf im Einsatz. Die S119 war für etwa zwei Stunden voll gesperrt.