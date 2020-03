Schwerer Unfall in Neukirch/Lausitz: An der B98 ist am Mittwochnachmittag ein Auto gegen eine Hauswand geprallt. Der Opel krachte aus bislang ungeklärter Ursache gegen die Wand eines ehemaligen Stromhauses an der Dresdner Straße. Der Fahrer wurde nach Reporterangaben mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Freiwillige Feuerwehr aus Neukirch/Lausitz war vor Ort, band auslaufende Betriebsstoffe und sperrte die B98 kurzzeitig voll ab. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache.