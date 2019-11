Bei einem Unfall auf der S 100 bei Prischwitz nahe Bautzen ist am Montagabend eine Frau schwer verletzt worden. Gegen 21:30 Uhr überholte ein Autofahrer einen Transporter und einen Lkw. Dabei kam er jedoch in den Gegenverkehr und fuhr in ein entgegenkommendes Auto. Die Fahrerin konnte nicht ausweichen. Sie wurde beim Zusammenstoß schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der Unfallverursacher wurde verletzt und musste in eine Klinik.