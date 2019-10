Am späten Donnerstagabend ist auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Uhyst und Salzenforst ein Transporter mit hoher Geschwindigkeit auf ein Fahrzeuggespann aufgefahren. Dabei wurde die Front des Transporters zerstört, dennoch blieb der Fahrer unverletzt. An drei Fahrzeugen, die das Gespann geladen hatte, entstand ebenfalls ein hoher Schaden. Der quer stehende Transporter blockierte im Baustellenbereich beide Fahrspuren in Richtung Görlitz. Die Bergung gestaltete sich aufwendig. Die Autobahn war bis gegen 5 Uhr gesperrt.