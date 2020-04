Der gelernte Schlosser war angeklagt, "einen Menschen getötet zu haben, ohne Mörder zu sein". Nach Überzeugung der Richter hat der mehrfach wegen Gewalttaten vorbestrafte Mann am 12. Juni 2018 im Streit mit seiner Partnerin in einem Park in Zittau drei Mal mit einem Messer zugestochen. Die Frau war im Krankenhaus an den Verletzungen gestorben.



Die Verteidigung hatte auf Totschlag und unter zehn Jahre Haft plädiert. Eine andere Strafkammer des Landgerichts Görlitz hatte den Mann Anfang 2019 wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt. Er hatte vor Gericht gestanden. Die Richter hatten Heimtücke verneint, die Staatsanwaltschaft aber schon damals wegen der Arglosigkeit des Opfers auf Mord plädiert. Der Bundesgerichtshof hatte das von ihr angefochtene Urteil aufgehoben und die Sache zurückverwiesen.