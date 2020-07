Im Prozess um einen tödlichen Streit an einer Kelterei in Arnsdorf ist ein 76-Jähriger vom Landgericht Görlitz verwarnt worden. Die Schwurgerichtskammer sprach den Mann wegen versuchter Nötigung schuldig und verhängte eine Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 30 Euro. Ein Gerichtssprecher sagte, sollte sich der Angeklagte innerhalb eines Jahres straffrei führen, werde die Geldstrafe erlassen.



Der Vorfall geschah im August 2018 bei der Obstannahme einer Kelterei. Die Polizei fasste das Geschehen seinerzeit so zusammen: Ein 74-Jähriger wollte sich vordrängeln und geriet zunächst in Streit mit einer bereits wartenden Frau. Ein 77-Jähriger habe das gesehen, sei der Frau zu Hilfe gekommen und hat sich vor das Auto des 74-jährigen Mannes gestellt, um ihn an der Weiterfahrt zu hindern.