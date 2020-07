Der Bernsdorfer Bäckermeister Roland Ermer ist am Wochenende mit der Sächsischen Verfassungsmedaille ausgezeichnet worden. Landtagspräsident Matthias Rößler überreichte Ermer die Medaille am Sonnabend für dessen langjährige Verdienste im sächsischen Handwerk.

Seit 2011 ist Roland Ermer Präsident des sächsischen Handwerkstags. Damit sei er das "Sprachrohr all derer, die früh aufstehen und mit ihrer Hände Arbeit Geld verdienen", lobte Rößler Ermers Engagement in seiner Laudatio. Dabei habe Ermer sich nicht nur um die Pflege von Handwerkstraditionen und um "vernünftige wirtschaftliche Bedingungen" für die Handwerker verdient gemacht, sondern auch den Nachwuchs im Handwerk gefördert.

Neben Roland Ermer ging die Verfassungsmedaille in diesem Jahr an den Generalmusikdirektor der Vogtland Philharmonie Stefan Fraas, an den Landesvorsitzenden der Vereinigung der Opfer des Stalinismus Heinz Galle und an den führeren israelischen Generalkonsul in Berlin Mordechay Lewy. Ebenfalls geehrt wurden die frühere Landeskonservatorin Rosemarie Pohlack, der Geschäftsführer der Ostdeutschen Sparkassenstiftung Friedrich-Wilhelm von Rauch und die Initiatorin des Projekts "Schule im Dialog" Dorit Seichter.