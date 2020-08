Mit der Aufnahme der Bautzener Kastengurke in die "Arche des Geschmacks" will Slow Food Deutschland ein weiteres regionales Gemüse vor dem Vergessen retten. Die Gurkenart stehe inzwischen auf der Roten Liste der gefährdeten einheimischen Nutzpflanzen, erklärte die Organisation Slow Food.

Die Kastengurke wächst in unregelmäßigen Größen und Formen. Bildrechte: MDR/Matthias Berger

Die Bautzener Kastengurke war demnach früher als Freilandgurke in der ostsächsischen Region am weitesten verbreitet. Sie sei vielseitig verwendbar und könne Heilkraft entfalten, hieß es. Die Bautzener Kastengurke sei früher im sogenannten kalten Kasten gezogen worden und verdanke dieser Aufzucht auch ihren Namen. Im Freiland bringe sie eine reichhaltige Ernte, je nach Wetterlage von Juni bis September. Moderne Gurkensorten hingegen würden ganzjährig im beheizten Gewächshaus angebaut, was sehr viele Ressourcen verbrauche.