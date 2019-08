Wegen einer ganzen Reihe von Vergehen muss sich jetzt der als "King Abode" bekannte Flüchtling Mohamed Youssef T. der Justiz stellen. Am Donnerstag beginnt vor dem Amtsgericht in Bautzen das Hauptverfahren gegen den 23 Jahre alten Libyer. Ihm werden unter anderem Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung und Hausfriedensbruch in mehreren Fällen vorgeworfen. Es gibt insgesamt acht Anklageschriften, aus denen eine Gesamtstrafe gebildet werden soll.

Laut Gerichtssprecher Markus Kadenbach ist am ersten Tag der Hauptverhandlung vor dem Jugendschöffengericht noch nicht mit einem Urteil zu rechnen. Angesetzt sind drei Verhandlungstage. Insgesamt sollen mehr als 20 Zeugen angehört werden. Dem Angeklagten droht eine Freiheitsstrafe von über einem Jahr.

Beachtliches Vorstrafenregister

"King Abode" war erstmals 2016 bei Ausschreitungen zwischen Flüchtlingen und Bautzenern auf dem Kornmarkt überregional bekannt geworden. Inzwischen wird er in den Akten der Polizei als Intensivtäter geführt. Mehr als zwei Dutzend Ermittlungsverfahren sind gegen den selbst ernannten "König Aufenthalt" geführt worden. Im Strafregister enthalten: Körperverletzung, Sachbeschädigung, Diebstahl, Drogenbesitz, Beleidigung, Widerstand gegen Polizeibeamte. Bislang kam der Libyer mit geringen Jugendstrafen davon.

Die Stadt Bautzen verhängte in der Vergangenheit zwei Mal ein dreimonatiges Aufenthaltsverbot gegen den Asylbewerber, da man die öffentliche Ruhe gefährdet sah.

Kein Anspruch auf Asyl

Mohamed Youssef T. ist eigenen Angaben zufolge 2014 aus seiner Heimat geflohen. Brüder und Vater seien als Anhänger des Diktators Muammar al-Gaddafi in den Nachwirren des Bürgerkriegs erschossen worden. Ihn selbst sollen zwei Kugeln getroffen haben, angeblich am Bein und an der Hüfte. Die Mutter habe ihrem Sohn nahegelegt zu verschwinden. Über das Mittelmeer, über Italien und die Schweiz kam er dann offenbar nach Deutschland und später nach Bautzen.

Nach der Ablehnung seines Asylantrags hatte sich der junge Mann für ein Aufenthaltsrecht durch alle Instanzen geklagt. Im Oktober 2018 entschied schließlich der 5. Senat des Oberverwaltungsgerichts in Bautzen, dass der Libyer abgeschoben werden darf. Begründet wurde die Entscheidung damit, dass nach Einschätzung des Gerichts Mohamed Youssef T. bei einer Rückkehr in seine Heimat keine politischen Verfolgung drohe. Wann eine Abschiebung erfolgt, ist unklar. Derzeit ist sie aufgrund des Bürgerkriegschaos in Libyen nicht möglich.