Bei Bombardier in Hennigsdorf verhandeln Geschäftsführung und Betriebsrat am heutigen Dienstag über die künftige Unternehmensstrategie. Der Betriebsratschef des Bautzener Bombardier-Werks, Gerd Kaczmarek, sagte der "Sächsischen Zeitung", bei den Gesprächen gehe es auch um den Umbau der sächsischen Standorte. Wenn Bombardier den neuen Regionaltriebwagen Talent3 nicht mehr wie geplant in Bautzen baue, müssten andere Aufträge her. In dem Werk arbeiten 1.100 Menschen. Bekannt ist der Standort unter anderem für Straßenbahnen und Doppelstockwaggons, deren Wiege im Görlitzer Partnerwerk liegt.



Kaczmarek verwies auch auf die Corona-Krise. Weil weniger Menschen mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, sei auch die Nachfrage nach Neufahrzeugen derzeit verhalten. Das mache die Suche nach neuen Aufträgen nicht einfacher.

Aufträge an Konkurrenten

Bombardier will den neuen Regionalzug von einem bislang unbekannten Konkurrenten fertigen lassen. Damit konnten Bedenken der EU-Wettbewerbshüter zerstreut werden, die den Verkauf der Schienenfahrzeugsparte an den französischen Alstom-Konzern genehmigen mussten.



Die EU-Kommission hatte die milliardenschwere Fusion des TGV-Herstellers Alstom und der Zugsparte des kanadischen Konzerns Bombardier Ende Juli genehmigt. Von der Übernahme betroffen sind auch die beiden Oberlausitzer Standorte in Bautzen und Görlitz. Alstom und Bombardier hatten Anfang Juli angekündigt, die Bombardier-Produktionsanlagen am Standort Hennigsdorf bei Berlin zu verkaufen

Hohe Kosten für Nacharbeiten an Zügen