In Kamenz haben Polizisten chinesischen Beschäftigten des Batterieherstellers Accumotive "Verkehsrunterricht" gegeben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren die insgesamt 60 Chinesen in der Stadt aufgefallen, weil sie häufiger in einheitlicher Arbeitskleidung und in größeren Gruppen mit Fahrrädern unterwegs waren. Allerdings befolgten sie dabei nicht immer die deutschen Verkehrsregeln.