Die Küche einer Gaststätte in Hoyerswerda ist in der Nacht zu Montag in Brand geraten. Dabei sei ein 38-Jähriger verletzt worden, hieß es von der Polizei. Der Mann habe noch versucht, die Flammen an der Kücheneinrichtung zu löschen und sich dabei verletzt. Er wurde bis zum Morgen im Krankenhaus behandelt.



Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Angaben zur Brandursache konnten zunächst nicht gemacht werden.