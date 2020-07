Polizisten und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren hatten nach dem Mädchen in den umliegenden Wälder gesucht.

Polizisten und Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren hatten nach dem Mädchen in den umliegenden Wälder gesucht. Bildrechte: MDR/LausitzNews/Toni Lehder

Das vermisste Mädchen aus dem Haselbachtaler Ortsteil Gersdorf ist wieder da. Nach MDR-Reporterinformationen wurde die 13-Jährige am Mittwochabend gefunden. Dem Mädchen gehe es den Umständen entsprechend gut. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Seit dem Mittwochvormittag hatte die Polizei mit Fährtenhund und Hubschrauber nach dem Mädchen gesucht. Am Nachmittag waren dann der Verbund Sächsischer Rettungshunde und die Freiwilligen Feuerwehren aus Mörsdorf, Gersdorf und Bischheim hinzugezogen worden. Fast 30 Hunde aus Sachsen und Thüringen waren in den umliegenden Waldgebieten und an Steinbrüchen unterwegs.