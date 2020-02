In der Innenstadt von Bautzen hat es am Dienstagabend einen Überfall auf eine Fastfood-Filiale gegeben. Das hat die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN bestätigt. Wie eine Mitarbeiterin des Geschäftes dem Sender sagte, seien am späten Abend zwei maskierte Personen in Laden gekommen und hätten die Herausgabe der Einnahmen aus der Kasse gefordert. Da die junge Frau dieser Aufforderung nicht nachkam, schlugen die maskierten Täter auf sie ein. Die Frau musste aufgrund der Schwere der Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Kriminalpolizei hat umgehend Ermittlungen aufgenommen. Weitere Einzelheiten liegen derzeit noch nicht vor.