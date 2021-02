Die Energiefabrik Knappenrode ist einer der vier Standorte des Sächsischen Industriemuseums. Bildrechte: MDR/Jens Czerwinka

Das Ausstellungs-und Begegnungszentrum ensteht auf dem Gelände der ehemaligen Energiefabrik in Knappenrode - und zwar im Gebäude des alten Elektrolagers. In der Ausstellung werde die Geschichte der Vertrieben aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten und den Siedlungsgebieten der Deutschen erzählt, so Historiker Lars-Arne Danneberg.

Die Leute sollen hier dazu angeregt werden, sich Gedanken zu machen. Lars-Arne Dannenberg Historiker

Sechs solcher Siedlungsgebiete - dazu gehören unter anderem Schlesien, Ostpreußen und Westpreußen - werden im ersten Ausstellungsteil vorgestellt. Beginnend mit der Neuordnung Europas nach dem Ersten Weltkrieg durch den Versailler Vertrag und schließlich zur Bevölkerungspolitik im sowie nach dem Zweiten Weltkrieg.

Tausende Exponate zeigen die Dramatik

Den Besuchern soll auch gezeigt werden, was die Leute gegen Ende des Zweiten Weltkrieges in ihrer Not und Hast auf der Flucht mitnahmen, so Lars-Arne Danneberg. So wird ein Spinnrad aus dem Memelland zu sehen sein. Für viele Menschen gehörte das Spinnen damals zum Broterwerb. Sie sahen deshalb das Spinnrad als Startkapital an, da sie nicht wussten, wo die Reise hingeht, sagte Danneberg. Das Gebäude diente zu Zeiten des Braunkohlenwerkes Glückauf Knappenrode als Elektrolager. Hier soll das neue Begnungszentrum zu Flucht und Vertreibung entstehen. Bildrechte: MDR/Jens Czerwinka

Der Beauftragte für Vertriebene und Spätaussiedler in Sachsen, Jens Baumann, geht davon aus, dass 1949 rund eine Million Vertriebene in Sachsen lebten. Sechs Jahre nach der Wiedervereinigung seien im Freistaat mehr als 350.000 Anträge auf die Vertriebenen-Zuwendung erteilt worden.

In der DDR wurde das Thema unter dem Deckel gehalten und die "Vertriebenen" wurden "Umsiedler" genannt. Jens Baumann Beauftragter für Vertriebene und Spätaussiedler in Sachsen

Die "Stiftung Erinnerung, Begegnung und Integration" des Landesverbandes der Vertriebenen und Spätaussiedler im Freistaat Sachsen will sich in Knappenrode auf Dauer einrichten. Wie der Leiter des Zentrums, Frank Hirche sagte, gebe es Pläne für einen Kauf des ehemaligen Elektrolagers. Überdies solle aber auch das Nachbargebäude genutzt werden, in dem einst Sparkasse und Konsum untergebracht waren und das zuletzt als Vereinshaus diente.

Quelle: MDR/jc