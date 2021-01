Die Vogelhochzeitsfeiern in den Kindergärten der sorbischsprachigen Lausitz sind für die Jungen und Mädchen eigentlich der erste große Höhepunkt im Jahr. Normalerweise gibt es ein buntes Programm mit Tänzen und Liedern und natürlich den Vogelhochzeitszug. Dabei sind die Kinder in Trachten gekleidet wie auf einer traditionellen sorbischen Hochzeit. In diesem Jahr muss die Hochzeitsfeier kleiner ausfallen, so wie im sorbischen Kindergarten "Jan Radyserb Wjela" in Bautzen.