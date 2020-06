Seinen selbst gebauten Kühlschrank kann Holger Schade per Knopfdruck aus dem Boden fahren lassen. Angetrieben von einem 200 Watt Jalousie-Motor, passen dort insgesamt 42 0,5-Liter-Flaschen hinein. An Stelle von Kühlaggregaten halten die niedrigen Temperaturen im Boden die Getränke im Sommer bei 12 Grad. "Das Bier ist immer gekühlt, sofort in der Sitzecke da", so der stolze Besitzer.